VIDEO Armand Duplantis: il record del mondo a 6,30 nel salto con l’asta ai Mondiali

Armand Duplantis si è preso di prepotenza il ruolo di uomo copertina della terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Il fuoriclasse svedese ha dominato come da pronostico la finale del salto con l’asta, conquistando il terzo titolo iridato consecutivo all’aperto e soprattutto fissando a 6.30 il nuovo record del mondo.

Il campione olimpico in carica stabilisce così il quattordicesimo primato mondiale della carriera ed il quarto della stagione, vincendo la medaglia d’oro con un vantaggio di 30 centimetri sull’argento del greco Emmanouil Karalis. Il 25enne sta portando questa specialità in un’altra dimensione e sembra avere ancora dei margini inesplorati considerando l’età ed il suo potenziale.

Mondo, prima di provare a battere il suo record, aveva superato senza errori 5.55, 5.85, 5.95, 6.00, 6.10 (misura già sufficiente per la vittoria) e 6.15 per poi sbagliare di un soffio i primi due tentativi di world record a quota 6.30. Il primato è arrivato solamente alla terza e ultima prova a disposizione, nonostante qualche brivido dopo un lieve tocco dell’asticella. Di seguito il VIDEO del nuovo record del mondo di Duplantis.