Per Jannik Sinner è la peggior sconfitta degli ultimi due anni negli Slam: mai aveva perso due set così nettamente. Il n.1 ATP paga percentuali bassissime con la prima di servizio (meno del 50%) e troppi errori gratuiti. Dall'altra parte Carlos Alcaraz gioca una partita quasi perfetta, dominando per lunghi tratti e concedendo solo un piccolo passaggio a vuoto nel secondo set.