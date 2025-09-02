Un altro dato storico per l’Italia del tennis: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno chiuso il cerchio

Non era mai accaduto. Quest’introduzione sta diventando un’abitudine parlando del tennis italiano al maschile e quindi quell’effetto di sorpresa viene meno. Tuttavia, bisogna rimarcare l’eccezionalità dei riscontri. Ebbene, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno raggiunto i quarti di finale degli US Open 2025, sconfiggendo nettamente il kazako Alexander Bublik e lo spagnolo Jaume Munar.

Per la prima volta della storia, due italiani (massimi circuito maschile) si scontreranno nei quarti di uno Slam. Per questo, il Bel Paese ha già la certezza di avere un rappresentante in semifinale a New York. Per Musetti, tra l’altro, si tratta della prima volta negli States, dopo essersi spinto nelle semifinali a Wimbledon e al Roland Garros nel proprio percorso agonistico.

Resta il fatto che questi risultati hanno un valore storico se si va a ragionare nella totalità dei Major affrontati. Sì, perché l’Italia ha potuto fregiarsi di due rappresentati nei quarti di tutti gli Slam di questa stagione. Di seguito l’elenco dei tennisti:

Australian Open – Jannik Sinner, Lorenzo Sonego

Roland Garros – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti

Wimbledon – Jannik Sinner, Flavio Cobolli

US Open – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti

Qualcosa di incredibile che rafforza l’idea della Golden Era che l’Ital-tennis sta vivendo in questa fase, tenendo conto anche della giovane età dei giocatori coinvolti (Sinner, Musetti e Cobolli tutti nati negli anni 2000). Per cui, ci sarà ancora tempo e modo per apprezzare le gesta di questi atleti, con l’augurio che da dietro possano venir fuori altri giocatori, spinti dalla voglia di emulare.