Superbike
Superbike, Toprak Razgatlioglu completa la tripletta a Magny-Cours e scappa in classifica generale
Toprak Razgatlioglu non si ferma più. Il turco, infatti, completa la quarta tripletta consecutiva, aggiudicandosi anche Gara-2 del Gran Premio di Francia, nono e quartultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2025, confermando il suo straordinario momento di forma.
Sul tracciato di Magny-Cours il pilota del team BMW ha dominato sin dalla partenza, prendendo il comando delle operazioni e non concedendo la minima chance agli avversari, Nicolò Bulega in primis. A questo punto la classifica generale vede al primo posto Toprak Razgatlioglu con un margine di vantaggio su Nicolò Bulega di 48 lunghezze (469 contro 421). Il duello per il titolo sembra prendere sempre più la direzione del pilota che, ricordiamolo, nel 2026 sbarcherà in MotoGP.
Toprak Razgatlioglu (BMW) ha vinto per dispersione con 8.0 secondi su Nicolò Bulega (Ducati), mentre completa il podio il britannico Alex Lowes (bimota) a 12.1.
Quarta posizione per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) a 13.8, quinta per l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 16.2, quindi in sesta Jonathan Rea (Yamaha) a 17.0. Settimo lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 17.6, ottavo Danilo Petrucci (Ducati) a 18.3, quindi nono Andrea Locatelli (Yamaha) a 19.0 con lo svizzero Dominique Aegerter (Yamaha) che completa la top10 a 20.0.
Si ferma in 12a posizione Axel Bassani (bimota) a 22.6, quindi 16° Andrea Iannone (Ducati) a 34.4. Non chiudono la gara Yari Montella (Ducati) e Michael Ruben Rinaldi (Yamaha).