Superbike, GP Aragon 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre

È la settimana del ritorno della Superbike che affronterà dal 26 al 28 settembre il Gran Premio di Aragon 2025, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025. Si torna quindi a gareggiare in Spagna a tre settimane di distanza dall’ultimo GP disputato a Magny-Cours. Toprak Razgatlioglu ad Aragon si lancia quindi a caccia dell’allungo decisivo per il titolo, con alle spalle 12 successi consecutivi.

Nicolò Bulega è costretto ad inseguire, con il GP spagnolo che potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia per l’italiano. Il centauro della Ducati deve recuperare ben 39 lunghezze di differenza dal turco, con 186 punti ancora da assegnare. Sul circuito del Motorland si riaccenderà la sfida tra i due rivali, con la corsa al titolo Mondiale che sta volgendo al termine.

Il Gran Premio di Aragon 2025 potrà essere seguito tramite diretta tv sul canale di Sky Sport MotoGP (208), che trasmetterà le prove libere, la Superpole e le due gare. TV8 offrirà invece la diretta di gara-1 live e la diretta della Superpole Race e della gara-2 in differita. La diretta streaming sarà perciò visibile su SkyGo, NOW Tv e TV8.it. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale di entrambe le gare e della Superpole Race.

PROGRAMMA GP ARAGON 2025 SUPERBIKE

Venerdì 26 settembre 2025

Ore 10:35-11:20 WorldSBK – FP1

Ore 15:00-15:45 WorldSBK – FP2

Sabato 27 settembre 2025

Ore 11:00-11:15 WorldSBK – Superpole

Ore 14:00 WorldSBK – Gara 1

Domenica 28 settembre 2025

Ore 11:00 WorldSBK – Superpole Race

Ore 14:00 WorldSBK – Gara 2

DOVE VEDERE IL GP ARAGON 2025 SUPERBIKE IN TV E STREAMING:

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208), TV8 (live gara-1, differita Superpole Race e gara-2)

Diretta streaming: SkyGo, NOW Tv, TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport