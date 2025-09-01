Su che canale vedere in tv Sinner-Bublik oggi, US Open 2025: orario esatto, programma, streaming

Jannik Sinner scenderà nuovamente in campo, nell’Arthur Ashe Stadium di New York (USA) e nella notte italiana, per sfidare negli ottavi di finale degli US Open 2025 il kazako Alexander Bublik. Il n.1 del mondo ha nel mirino la qualificazione ai quarti e l’ostacolo rappresentato dall’eccentrico e talentuoso giocatore dell’Est non è affatto semplice.

Sinner è reduce dalla faticosa vittoria nel terzo turno contro il canadese Denis Shapovalov. Una prestazione di alto livello e sorprendente di quest’ultimo, capace di tenere senza particolari problemi il ritmo da fondo di Jannik e di metterlo tanto in difficoltà. Bravo l’azzurro ad accettare la situazione e a trovare nel corso della partita le soluzioni.

La partita contro Bublik si presenta in maniera non così dissimile dal momento che le caratteristiche del kazako sono quelle di un tennista potente e creativo come e forse anche di più di Shapovalov. Servirà una versione di Jannik molto convincente, soprattutto nel rendimento al servizio, per contrastare questo avversario in grande forma.

La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, valida per gli ottavi di finale degli US Open 2025, sarà la terza in programma sul Centrale di New York e inizierà non prima delle 01.00 italiane di domani. La copertura televisiva della sfida sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-BUBLIK US OPEN OGGI

Lunedì 1° settembre (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30

F. Auger-Aliassime CAN vs A. Rublev

N. Osaka JPN vs C. Gauff USA

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

J. Sinner ITA vs A. Bublik KAZ

A. Anisimova USA vs B. Haddad Maia BRA

PROGRAMMA SINNER-BUBLIK US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport