US Open 2025, Sinner di notte con il pericolo Bublik. Musetti cerca il primo quarto di finale americano

Sarà una giornata di emozioni forti per il tennis italiano agli US Open 2025. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sognano di ritrovarsi uno di fronte all’altro in un meraviglioso derby azzurro ai quarti di finale dello Slam americano, ma prima dovranno superare il loro ottavo di finale, che si presenta decisamente insidioso per entrambi.

Sinner affronterà Alexander Bublik, uno dei due giocatori (l’altro è Carlos Alcaraz) che è riuscito a battere il numero uno del mondo in questo incredibile 2025. Una sfida giocata sull’erba di Halle, torneo poi vinto dal giocatore kazako, che riuscì a rimontare un set di svantaggio all’altoatesino. Una partita non semplice, perchè Bublik al servizio è un avversario decisamente ostico da affrontare, con Sinner che dovrà essere sicuramente diverso da quello un po’ troppo falloso ed incerto visto al terzo turno contro Denis Shapovalov.

Jannik è certo di giocare nella notte italiana, visto che aprirà il programma serale sull’Arthur Ashe; mentre Lorenzo Musetti è stato assegnato come terzo ed ultimo match sul Louis Armstrong (si comincia a giocare dalle 17.00). Sarà una sfida molto difficile per il toscano, anche perchè storicamente lo spagnolo Jaume Munar lo ha già battuto per quattro volte in carriera su cinque precedenti tra Challenger e tornei ATP. Per entrambi si tratta del primo ottavo a New York (per Munar in assoluto negli Slam), ma Musetti può far valere l’esperienza e l’attitudine ad aver già giocato partite di questa importanza.

Nell’altro quadrante della parte alta del tabellone può succedere di tutto ed è sicuramente una grande occasione per i quattro giocatori rimasti. Il russo Andrey Rublev e il canadese Felix Auger-Aliassime apriranno la sessione pomeridiana sull’Arthur Ashe in un match che può assolutamente trasformarsi in una battaglia tiratissima. L’australiano Alex de Minaur, invece, va a testare la grande sorpresa del torneo, lo svizzero Leandro Riedi, approdato agli ottavi dello Slam americano da numero 435 del mondo.

Spazio anche al tabellone femminile con i quattro match di ottavi di finale della parte bassa. Iga Swiatek attende la russa Ekaterina Alexandrova, ma tutta l’attesa del pubblico americano è per la scoppiettante sfida tra la beniamina di casa Coco Gauff e la giapponese Naomi Osaka. Le altre due partite invece sono quelle tra la statunitense Amanda Anisimova e la brasiliana Beatriz Haddad Maia e tra la ceca Karolina Muchova e l’ucraina Marta Kostyuk.

Sarà una giornata importante anche per i doppi azzurri. Simone Bolelli e Andrea Vavassori vanno a caccia di un posto negli ottavi, affrontando la coppia americana composta da Robert Cash e JJ Tracy. Ci sono, invece, in palio i quarti di finale per Sara Errani e Jasmine Paolini, che se la vedranno con il duo formato dall’ungherese Fanny Stollar e dalla rappresentante di Cina Taipei Fang-Hsien Wu.