Startlist cronometro femminile Europei ciclismo 2025: orari, pettorali di partenza, tv, streaming
Anche per la categoria donne élite la cronometro individuale degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada andrà in scena domani, mercoledì 1° ottobre: saranno 24 i km previsti per il percorso con partenza da Loriol ed arrivo ad Étoile, in Francia, che vedrà fronteggiarsi le 30 atlete in gara.
Sarà soltanto una l’azzurra al via della prova contro il tempo tra le donne élite: alle ore 14.43 scatterà infatti Vittoria Guazzini. La prima atleta in gara partirà alle ore 14.20, mentre l’arrivo dell’ultima ciclista al traguardo è previsto per le ore 15.30 circa.
Per la cronometro individuale donne élite degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2025
Mercoledì 1° ottobre: cronometro individuale donne élite, Loriol-Étoile (24km)
Orario partenza prima atleta: 14.20.
Orario d’arrivo previsto ultima atleta: 15.30 circa.
PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST
14:20:00 30 Nora JENČUŠOVÁ 100 460 959 96 SVK 14/04/2002
14:21:00 29 Anna HENDERSON 100 237 690 24 GBR 14/11/1998
14:22:00 28 Lisa KLEIN 100 089 658 14 GER 15/07/1996
14:23:00 27 Julie DE WILDE 100 650 079 66 BEL 08/12/2002
14:24:00 26 Natalia FROLOVA 100 097 215 05 AIN
14:25:00 25 Olha SHEKEL 100 086 949 21 UKR 28/05/1994
14:26:00 24 Melike ÇAKIR 101 631 519 60 TUR 19/03/2000
14:27:00 23 Marta LACH 100 096 399 62 POL 26/05/1997
14:28:00 22 Mie Bjørndal OTTESTAD 100 152 655 58 NOR 17/07/1997
14:29:00 21 Juliette LABOUS 100 097 498 94 FRA 04/11/1998
14:30:00 20 Lieke NOOIJEN 100 231 444 83 NED 20/07/2001
14:31:00 19 Anna KIESENHOFER 100 928 703 09 AUT 14/02/1991
14:32:00 18 Jasmin LIECHTI 101 179 372 30 SUI 09/10/2002
14:33:00 17 Franziska BRAUßE 100 101 692 20 GER 20/11/1998
14:34:00 16 Lotte CLAES 100 163 639 81 BEL 05/05/1993
14:35:00 15 Tamara DRONOVA 100 072 722 53 AIN
14:36:00 14 Yuliia BIRIUKOVA 100 884 334 66 UKR 24/01/1998
14:37:00 13 Reyhan YAKIŞIR 101 316 394 88 TUR 15/11/1989
14:38:00 12 Mireia BENITO PELLICER 100 431 396 21 ESP 30/12/1996
14:39:00 11 Eugenia BUJAK 100 064 125 89 SLO 25/06/1989
14:40:00 10 Agnieszka SKALNIAK-SOJKA 100 111 153 72 POL 22/04/1997
14:41:00 9 Katrine AALERUD 100 153 601 34 NOR 04/12/1994
14:42:00 8 Dana ROZLAPA 100 089 048 83 LAT 16/11/1979
14:43:00 7 Vittoria GUAZZINI 100 153 391 18 ITA 26/12/2000
14:44:00 6 Petra ZSANKÓ 101 137 947 24 HUN 18/02/2001
14:45:00 5 Rebecca KOERNER 101 002 989 90 DEN 22/09/2000
14:46:00 4 Cedrine KERBAOL 100 676 880 95 FRA 15/05/2001
14:47:00 3 Mischa BREDEWOLD 100 227 721 46 NED 20/06/2000
14:48:00 2 Christina SCHWEINBERGER 100 098 623 55 AUT 29/10/1996
14:49:00 1 Marlen REUSSER 100 584 338 91 SUI 20/09/1991