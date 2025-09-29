Sport in tv oggi (lunedì 29 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 29 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui tornei di tennis dello swing asiatico. Tra Pechino (Cina) e Tokyo (Giappone) tanti incontri di livello da seguire. In casa Italia fari puntati su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e sul doppio femminile Jasmine Paolini/Sara Errani. Il n.2 del mondo affronterà l’ungherese Fabian Marozsan per raggiungere le semifinali, lo stesso obiettivo per Musetti che sfiderà l’americano Learner Tien.

In primo piano poi il calcio con la conclusione della quinta giornata di Serie A. Previste le sfide Parma-Torino e Genoa-Lazio. Tiene banco anche il Mondiale U20 di calcio e i campionati stranieri come la Premier League e laLiga spagnola.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, lunedì 29 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Lunedì 29 settembre

05.00 Tennis, WTA Pechino 2025: ottavi di finale doppio femminile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Plus; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su NOW (Extra Match).

(Errani/Paolini vs Kichenok/Perez secondo match non prima delle 06.00 italiane)

05.10 Tennis, WTA Pechino 2025: terzo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, SuperTennix e su supertennis.tv.

07.00 Tennis, ATP Pechino 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Marozsan 3° match e inizio programma alle 05.00 italiane; Musetti vs Tien 5° match non prima delle 13.00 italiane)

07.50 Ciclismo, Tour de Langwaki: seconda tappa – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

09.00 Tennis, ATP Tokyo 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13.30 Atletica, Mondiali paralimpici: terza giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.30 Calcio, Serie A: Parma vs Torino – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Picerno vs Foggia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport 251; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Vicenza vs Pro Vercelli – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Cittadella vs Pro Patria – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Giugliano vs Sorrento – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Genoa vs Lazio – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Premier League: Everton vs West Ham – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Valencia vs Oviedo – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

22.00 Calcio, Mondiale U20 2025: Francia vs Sudafrica – Diretta streaming su FIFA+.

22.00 Calcio, Mondiali U20 2025: Norvegia vs Nigeria – Diretta streaming su FIFA+.