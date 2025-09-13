Softball: la Gran Bretagna supera la Spagna e conquista il bronzo agli Europei
Si conclude senza particolari sorprese la finalina per il bronzo valida per i Campionati Europei 2025 di softball, rassegna in fase di svolgimento sui diamanti di Praga, in Repubblica Ceca. Nel cosiddetto “Bronze medal match” infatti la Gran Bretagna ha battuto una delle sorprese di queste edizioni, la Spagna, imponendosi con il risultato di 2-4.
Pronostico rispettato dunque per le britanniche, capaci di confezionare la vittoria grazie a quanto successo in occasione della quinta ripresa. Dopo un primo round di assestamento infatti entrambe le squadre smuovono il tabellino al secondo inning. Le iberiche sono le prime a mettere il musetto davanti con un singolo di Caicoya, ma nell’attacco successivo un doppio di Snow ripristina nuovamente gli equilibri, prima del nuovo mini allungo delle furie rosse, brave a segnare il 2-1 con un singolo di Valls.
La musica cambia come accennato in apertura nel quinto turno, contrassegnato da una grande avanzata da parte delle ragazze d’Oltremanica che, con un doppio di Kerr, portano di nuovo il parziale in parità, preludio del singolo da due sigilli di Chan che manda a referto Kerr e Thompson. Finisce quindi 4-2.Ma un plauso alla Spagna, formazione che sarà sempre più pericolosa nei prossimi anni.
La finale tra Olanda ed Italia si giocherà alle ore 17:00