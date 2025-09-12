Softball, l’Italia travolge la Francia agli Europei. Domani la finale

L’Italia si era già messa alle spalle la prova più complicata, quella contro la Gran Bretagna, ed aveva già staccato il pass per la finale degli Europei di softball, in programma domani alle 17:00. C’era però un’ultima sfida da chiudere, quella con la Francia: si risolve nello stesso modo in cui è terminata quella con le britanniche, vale a dire con un 8-1 condito dalla manifesta in cinque inning.

Primo inning subito vantaggioso per l’Italia, che passa avanti con il triplo di Dayton seguito dalla volata di sacrificio di Di Pancrazio che vale il primo punto azzurro. Nella parte alta della terza ripresa, però, dopo una base su ball concessa a Haudiquer è Rogron che, con un doppio, riesce a darle modo di andare a firmare l’1-1.

Prontissima la reazione italiana, con Giacometti che pesca il bunt per andare in prima base e poi, dopo pochi minuti, va a segno su ulteriore singolo al centro di Piancastelli. Entrano altri due punti con Barbara che piazza un gran doppio a sinistra, quindi è lei stessa a mettere insieme il 5-1 su ulteriore singolo di Longhi.

A quel punto c’è poca storia, visto che Verni concede ben poco e, al contrario, sia Costes che de Ridder non sono in grado di tenere l’attacco azzurro. Nella quinta ripresa entrano due fuoricampo: quello da un punto di Barbara e quello da due di Lacatena, che valgono la fine del match.