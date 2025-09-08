Sinner-Alcaraz, il duello continua: le cambiali all’orizzonte e quanti punti devono difendere torneo per torneo

Carlos Alcaraz si è portato in testa al ranking ATP dopo aver vinto gli US Open, issandosi a quota 11.540 punti e scavalcando così Jannik Sinner, sconfitto nell’atto conclusivo di Flushing Meadows e scivolato al secondo posto della classifica internazionale con 10.780 punti. Il fuoriclasse altoatesino ha perso lo status di numero 1 del mondo dopo 65 settimane, scontando a chiaro prezzo l’assenza forzata di tre mesi per squalifica, durante i quali non ha potuto raccogliere punti. L’iberico lo precede così di 760 lunghezze quando siamo entrati negli ultimi due mesi e mezzo della stagione.

L’azzurro spera di poter riprendere presto lo scettro, ma le cambiali all’orizzonte sono particolarmente esigenti per il nostro portacolori e non così proibitive per l’iberico. Il 24enne dovrà difendere i 330 punti derivanti dalla finale persa proprio contro Alcaraz al torneo ATP 500 di Pechino (25 settembre-1° ottobre) e i 1.000 della vittoria al Masters 1000 di Shanghai (1-12 ottobre).

Per Carlos Alcaraz ci saranno invece i 500 punti del trionfo a Pechino (non difenderà il titolo, ma nella stessa settimana si cimenterà nel torneo di egual valore a Tokyo) e i 200 punti dei quarti di finale di Shanghai, quando venne sconfitto dal ceco Tomas Machac ai quarti di finale. In sostanza Sinner dovrà difendere 1.330 punti nel prossimo mese, mentre Alcaraz avrà una cambiale di appena 700 punti.

Un differenziale di 670 punti che potrebbe ulteriormente aumentare il divario nel ranking ATP. Lo spagnolo dovrà poi scartare i 100 punti del terzo turno al Masters 1000 di Parigi-Bercy (27 ottobre-2 novembre), dove invece l’italiano potrà soltanto guadagnare e combinarci anche il macinato al torneo ATP 500 di Vienna (20-26 ottobre). Proiettandoci fino alle ATP Finals (9-16 novembre a Torino) non c’è partita: 1.500 punti per Sinner e soltanto 200 per Alcaraz.

CAMBIALI SINNER-ALCARAZ

ATP 500 Shanghai (25 settembre-1° ottobre): 330 punti Sinner, 500 punti Alcaraz (andrà all’equivalente torneo di Tokyo).

Masters 1000 Pechino (1-12 ottobre): 1.000 punti Sinner, 200 punti Alcaraz.

Masters 1000 Parigi-Bercy (27 ottobre-2 novembre): 0 punti Sinner, 100 punti Alcaraz.

ATP Finals (9-16 novembre): 1.500 punti Sinner, 200 punti Alcaraz.

Sinner giocherà il torneo ATP 500 di Vienna dove non ha cambiali, Alcaraz non risulta per il momento iscritto a tornei della settimana 20-26 ottobre (Vienna o ATP 500 di Basilea, dove comunque non dovrà difendere punti).