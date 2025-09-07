Sinner-Alcaraz e l’ipotesi di giocare indoor la finale: cosa può cambiare e le previsioni meteo

Piove ad intermittenza a New York a poche ore dall’inizio della finale del tabellone di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis, prevista per le 20.00 italiane, le 14.00 locali: non ci saranno rischi di rinvio in quanto l’Arthur Ashe Stadium è dotato di tetto.

Giocare con il tetto chiuso, però, potrebbe anche cambiare gli equilibri in campo, con Jannik Sinner che ha sempre dimostrato di amare le condizioni indoor e di trovarsi a proprio agio. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, invece, potrebbe non ritrovare le condizioni ideali per il suo gioco che l’orario pomeridiano avrebbe potuto fornirgli.

La pioggia, secondo le previsioni, potrebbe cadere in maniera incessante proprio fino alle 14.00 locali, orario previsto per l’inizio della finale, costringendo quindi gli organizzatori ad iniziare con il tetto chiuso, per poi andare a scemare d’intensità pian piano, fino alle 17.00 ora locale.