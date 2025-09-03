Nella trentaduesima puntata di Run2U, il nostro ospite è Claudio Lauretta, uno dei più grandi imitatori e cabarettisti italiani, noto per le sue esilaranti performance a Striscia la Notizia, Colorado e tanti altri programmi TV. In questa intervista esclusiva, Lauretta ci racconta: • il suo rapporto con lo sport e la corsa ‍♂️ • la nascita delle sue imitazioni più celebri • curiosità sul mondo del cabaret e della comicità italiana • aneddoti dal palco e dalla vita privata Una puntata tra risate, passione e motivazione, dove l’arte dell’imitazione incontra l’energia dello sport! ⚡ Non perdere l’occasione di scoprire il lato inedito di Claudio Lauretta! Lascia un commento, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime puntate di Run2U!