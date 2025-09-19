Maurizio Torri, responsabile di Sport di Montagna, è ospite a Run2U! In questa intervista esclusiva ci porta nel cuore del mondo trail e outdoor, tra passione, sport e natura. Oltre a raccontarci la sua esperienza e visione del futuro del trail running, ci svelerà scoop e anteprime sulle gare di montagna più attese dei prossimi giorni! Un’occasione imperdibile per chi vive lo sport outdoor con il cuore. Se ami la corsa in natura, le emozioni dell’altitudine e vuoi scoprire le novità del panorama trail, non perderti questa chiacchierata autentica e ricca di spunti. Iscriviti al canale Run2 per rimanere aggiornato su tutti i prossimi episodi! Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica#SEMPREDICORSA; e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì o martedì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità. E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com! Iscriviti al canale Run2U per non perdere altre storie leggendarie dell’atletica italiana! ❤️ Lascia un like e raccontaci nei commenti delle tue esperienze in montagna #TrailRunning #SportDiMontagna #MaurizioTorri #Run2 #GareDiMontagna #Montagna2025 #CorsaInMontagna #OutdoorLife #AnteprimeTrail #ScoopSportivi #RunningLife #AmantiDellaMontagna #AllenamentoOutdoor #IntervistaEsclusiva #PassioneMontagna #TrailNews