Run2U – Episodio 34 | Isacco Costa
Isacco Costa, classe 1999, è uno dei nomi emergenti del trail running italiano. Nato e
cresciuto a Costa di Val di Zoldo (BL), ha trasformato l’amore per la montagna e la corsa in una
carriera che unisce prestazioni sportive d’élite e ricerca scientifica applicata allo sport.
Ricercatore in Bioingegneria, laureato con una tesi sull’analisi biomeccanica, vive a Rovereto
dove lavora al CERISM. Il suo approccio all’allenamento è un mix tra esperienza, scienza e
passione.
Tra i suoi risultati: Campione Italiano Assoluto di Corsa in Montagna 2024
3° al Giir di Mont Uphill 2025
Convocato in Nazionale per i Mondiali di Mountain Running 2025
Argento tricolore e vittoria alla Snowdon Race in Galles
Personal Best:
o 10 km su strada: 29:33
o Mezza maratona: 1:05:31
Una storia di famiglia e fatica: figlio e fratello di runner, Isacco ha trovato nella Recastello
Radici Group e nell’allenatore Iacopo Brasi (coach anche di Jacob Kiplimo) i compagni ideali per
puntare in alto.
#IsaccoCosta #TrailRunning #CorsaInMontagna #MountainRunning #Bioingegneria
#RunningLife
#AtletaRicercatore #Dolomiti #RecastelloRadiciGroup #RoadToWorldChamps
#UpAndDown #AllenamentoScientifico
#RunningMotivation #SportScience #Rovereto #CERISM #ValDiZoldo
#AtleticaItaliana #SalomonAthlete