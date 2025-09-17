Run2U – Episodio 34 | Isacco Costa

Isacco Costa, classe 1999, è uno dei nomi emergenti del trail running italiano. Nato e

cresciuto a Costa di Val di Zoldo (BL), ha trasformato l’amore per la montagna e la corsa in una

carriera che unisce prestazioni sportive d’élite e ricerca scientifica applicata allo sport.

Ricercatore in Bioingegneria, laureato con una tesi sull’analisi biomeccanica, vive a Rovereto

dove lavora al CERISM. Il suo approccio all’allenamento è un mix tra esperienza, scienza e

passione.

Tra i suoi risultati: Campione Italiano Assoluto di Corsa in Montagna 2024

3° al Giir di Mont Uphill 2025

Convocato in Nazionale per i Mondiali di Mountain Running 2025

Argento tricolore e vittoria alla Snowdon Race in Galles

Personal Best:

o 10 km su strada: 29:33

o Mezza maratona: 1:05:31

Una storia di famiglia e fatica: figlio e fratello di runner, Isacco ha trovato nella Recastello

Radici Group e nell’allenatore Iacopo Brasi (coach anche di Jacob Kiplimo) i compagni ideali per

puntare in alto.

#IsaccoCosta #TrailRunning #CorsaInMontagna #MountainRunning #Bioingegneria

#RunningLife

#AtletaRicercatore #Dolomiti #RecastelloRadiciGroup #RoadToWorldChamps

#UpAndDown #AllenamentoScientifico

#RunningMotivation #SportScience #Rovereto #CERISM #ValDiZoldo

#AtleticaItaliana #SalomonAthlete