Rugby: gli USA battono a sorpresa le Samoa e conquistano un posto ai Mondiali 2027

Gli Stati Uniti hanno conquistato una vittoria fondamentale battendo Samoa 29-13 nello spareggio per il quinto posto della Pacific Nations Cup, disputato a Denver, e si sono così assicurati un posto nella Rugby World Cup 2027. È stata una gara dura e spezzettata, giocata sotto il sole del Colorado, in cui i padroni di casa hanno saputo resistere ai momenti più difficili prima di colpire con precisione negli ultimi dieci minuti, segnando tre mete decisive.

Il primo tempo è stato dominato territorialmente da Samoa, più aggressiva nelle fasi statiche e nelle collisioni, ma incapace di concretizzare la superiorità. Due calci di punizione di Rodney Iona hanno portato punti, ma altri tentativi sono finiti fuori misura. Gli Stati Uniti, pur ridotti in 14 per il giallo a Pono Davis poco prima dell’intervallo, hanno difeso con ordine e sfruttato l’unica occasione avuta: una lunga azione dei propri avanti ha liberato Toby Fricker al largo, abile a marcare la prima meta del match.

La ripresa si è aperta con il botto per Samoa, grazie all’ingresso del mediano Melani Matavao che ha innescato Olajuwon Noa e permesso a Melani Nanai di schiacciare oltre la linea. Con quella segnatura gli isolani si sono portati avanti 13-8, ma l’inerzia è durata poco. Gli Eagles hanno reagito con pazienza e concretezza: Luke Carty ha trovato il varco per una meta immediata, trasformata da Wilson, riportando avanti i padroni di casa.

Negli ultimi dieci minuti la partita ha preso definitivamente la direzione USA. Prima Jason Damm ha sfondato la difesa samoana per allungare sul tabellino, poi Kaleb Geiger ha approfittato di un pallone vagante trasformato in contrattacco vincente, mettendo al sicuro il risultato sul 29-13. Samoa, incapace di capitalizzare le molte occasioni costruite, ha ceduto nel finale, lasciando agli Stati Uniti il merito di aver saputo resistere, aspettare e colpire con cinismo nei momenti decisivi.