Romain Gregoire vince il Tour of Britain, Evenepoel torna ed è secondo. Ultima tappa a Kooj

Il Tour of Britain, evento ciclistico di livello 2.Pro, si è chiuso in quel di Cardiff dopo sei frazioni. L’ultima frazione in Galles ha visto il successo dell’olandese Olav Kooj, che in volata ha dimostrato di essere il più forte regolando i padroni di casa Samuel Watson (INEOS Grenadiers) e Fred Wright (Bahrain-Victorious), ottimo quarto posto per Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious). Il velocista del Team Visma | Lease a Bike ha festeggiato il terzo successo in Gran Bretagna, visto che aveva già esultato nella prima e nella seconda tappa.

Il francese Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ha difeso i due secondi di vantaggio che aveva alla vigilia di questa giornata e si è imposto in classifica generale, merito in particolar modo dell’affermazione di tre giorni fa sullo strappo di Burton Dassett. Il belga Remco Evenepoel si è dovuto accontentare della seconda posizione in graduatoria dopo che due giorni fa aveva dettato legge sulla salita di The Tumble.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 era al rientro in gruppo dopo il Tour de France e sta affrontando gli ultimi impegni con la Soudal Quick Step prima dell’approdo alla Red Bull-BORA-hansgrohe a partire dalla prossima stagione. Terzo il francese Julian Alaphilippe (Tudor) a 4”, quarto il britannico Oscar Onley (Team Picnic PostNL) a otto secondi.