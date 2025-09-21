Quanti soldi guadagna l’Italia con la vittoria in BJK Cup? Montepremi sontuoso. E la divisione tra le azzurre…

L’Italia ha vinto la Billie Jean King Cup, conquistando la massima competizione per Nazionali femminili di tennis. Si tratta del sesto sigillo della storia per il Bel Paese: quattro quando si chiamata Fed Cup e due da quando questa manifestazione ha cambiato nome venendo intitolata a una delle più grandi leggende di questo sport. Dopo le affermazioni del 2006, 2009, 2010, 2013 in Fed Cup, le azzurre sono tornate a fare festa difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga.

Le azzurre sono state memorabili sul cemento di Shenzhen: esordio travolgente contro la Cina, successo imperiale in rimonta sull’Ucraina e dominio totale nell’atto conclusivo contro gli USA. Jasmine Paolini ha sempre vinto i propri singolari regalando grande spettacolo (oggi ha travolto Jessica Pegula), Elisabetta Cocciaretto ha aperto le varie sfide e oggi ha firmato un’impresa magistrale contro Emma Navarro. Il doppio composto da Paolini e Sara Errani è stato decisivo nella semifinale contro l’Ucraina.

Si tratta di un risultato davvero rimarchevole per il movimento tricolore, che si conferma ai vertici internazionali dopo il sigillo della passata annata agonistica. Grande apoteosi agonistica e conseguente risvolto economico da tenere in forte considerazione: quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo la Billie Jean King Cup? Il montepremi complessivo è pari a 2 milioni di dollari statunitensi (circa 1,7 milioni di euro).

Questa cifra andrà divisa tra le tenniste che si sono laureate Campionesse del Mondo: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Tyra Grant. Non è detto che la distribuzione della somma sia eguale, probabilmente ci saranno degli accordi interni e parte dell’assegno dovrebbe finire sui conti correnti di Garbin e dello staff che ha contribuito a questa apoteosi, oltre che nelle casse federali. Potrebbero essere previsti dei bonus decisi dalla Federazione Italiana.

