Quando torna in gara Tadej Pogacar? Il calendario dei prossimi appuntamenti: Mondiali ed Europei nel mirino

Niente Vuelta dopo il trionfo al Tour de France. Un periodo di stop, la rinuncia alla sfida con Jonas Vingegaard e la voglia di continuare a dominare nei prossimi appuntamenti. Tadej Pogacar è pronto a tornare in gara: tra una decina di giorni lo aspetterà una trasferta nordamericana, per poi concentrarsi sull’appuntamento iridato per difendere la Maglia Arcobaleno.

Lo sloveno ripartirà dal Canada: doppio appuntamento 12 e 14 settembre prima con il Grand Prix Cycliste de Québec e poi Grand Prix Cycliste de Montréal, due classiche che ormai sono in pianta stabile nel World Tour.

Poi, come detto, ci si sposterà in Africa: 28 settembre appuntamento con il Mondiale di ciclismo, la prova in linea, in Ruanda, a Kigali. Ovviamente, su un percorso per scalatori, è il grande favorito per confermare la maglia iridata.

Non ci sarà spazio, come annunciato, per le classiche italiane di inizio autunno, perché virerà sugli Europei che si disputeranno in Francia. Poi l’ultimo appuntamento stagionale: il Lombardia, a caccia del quinto trionfo consecutivo.