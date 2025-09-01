LEZIONE DI TENNIS! Lorenzo Musetti frantuma ogni certezza di Munar e accede ai quarti degli US Open

Uno straripante Lorenzo Musetti domina Jaume Munar ed accede ai quarti di finale degli US Open. Al termine di una delle migliori prestazioni della carriera, il tennista toscano ha travolto lo spagnolo in tre set con il punteggio di 6-3 6-0 6-1 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. Una partita mai in discussione, con il numero dieci del mondo che non ha lasciato scampo all’avversario, davvero inerme contro un Musetti che ha rasentato la perfezione. Adesso il sogno per l’Italia del tennis è quello di vivere un meraviglioso e storico derby azzurro nei quarti di finale. Infatti ora Musetti attende il vincente della sfida che si giocherà tra qualche ora tra Jannik Sinner ed Alexander Bublik.

I numeri del match sono ovviamente tutti dalla parte di Musetti, che ha dato una lezione di tennis al suo avversario. Il toscano ha vinto l’82% dei punti quando ha servito la prima ed il 66% con la seconda. Ci sono stati anche sette ace per l’azzurro, che ha messo poi a segno anche ventisette vincenti contro solo i sei dello spagnolo.

Partenza lanciata di Musetti, che ottiene subito il break nel terzo game complice anche una serie di errori di dritto di Munar. Il toscano ha il pieno controllo degli scambi e lo spagnolo è in chiara difficoltà, perchè proprio non riesce a far male all’azzurro. Nel nono game Musetti si procura un’altra palla break e la sfrutta ancora al termine di uno scambio durissimo e che ancora una volta viene vinto dall’azzurro. Il primo set se lo prende Musetti per 6-3.

Il secondo set è un monologo del numero dieci del mondo. Munar le prova tutte, ma non c’è nulla da fare. Nel secondo game arriva subito il break, con lo spagnolo che va fuorigiri con il rovescio dopo uno scambio interminabile. Non c’è partita, perchè Musetti strappa il servizio all’avversario ancora nel quarto e nel sesto game, conquistando il secondo set per 6-0, quando sul tabellone è appena scoccata l’ora di gioco.

In avvio di terzo set c’è l’unico momento di difficoltà di Musetti, che nel terzo gioco si trova sotto per 0-40 (complice anche un doppio fallo) e deve fronteggiare tre palle break. Il nativo di Carrara le annulla tutte e soprattutto sulla terza chiude il punto con lo smash dopo aver disegnato il campo con il dritto, spostando un Munar distrutto da una parte all’altra. Lo spagnolo risente dell’occasione persa e nel game successivo concede una palla break a Musetti, che il toscano sfrutta immediatamente. Munar non c’è più e Musetti completa la lezione di tennis con un altro break nel sesto game e poi con il 6-1 finale che gli vale un posto nei quarti.