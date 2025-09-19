Quando si gioca Italia-Austria, Coppa Davis 2025: orario, programma, tv, streaming

Si sapeva già da qualche mese in via ufficiosa, ma adesso è stata annunciata ufficialmente la data e l’orario del primo turno dell’Italia nella Final Eight di Coppa Davis 2025. Gli Azzurri scenderanno in campo alla Fiera di Bologna (cemento indoor) contro l’Austria mercoledì 19 novembre alle ore 16.00, con l’obiettivo di avanzare in semifinale e restare in corsa per una storica tripletta.

La squadra capitanata da Filippo Volandri è reduce infatti da due titoli consecutivi ottenuti a Malaga nel 2023 e nel 2024, ma quest’anno avrà la grande occasione di giocare la fase finale del torneo in casa davanti al pubblico italiano di Bologna (non più a Casalecchio di Reno come nei gironi delle scorse edizioni). A prescindere dalla presenza di Jannik Sinner, che verrà comunicata eventualmente solo a ridosso dell’evento, i campioni del mondo in carica partiranno ampiamente favoriti nel match d’esordio contro la rivelazione dei Qualifiers (nessun austriaco ad oggi nella top90).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Austria, valevole come quarto di finale della Coppa Davis 2025.

CALENDARIO ITALIA-AUSTRIA COPPA DAVIS 2025

Mercoledì 19 novembre

Ore 16.00 Italia vs Austria – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRIA COPPA DAVIS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis.

Diretta streaming: supertennis.tv e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.