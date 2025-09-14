Quando Matteo Sioli in finale nel salto in alto ai Mondiali di atletica? Orario, avversari, tv, streaming

Matteo Sioli sarà l’unico rappresentante dell’Italia in occasione della finale del salto in alto uomini ai Campionati Mondiali 2025 di atletica. Appuntamento dunque a martedì 16 settembre, nella sessione serale giapponese (ore 20.36 locali, le 13.36 italiane) della quarta giornata della rassegna iridata, per l’ultimo atto di una gara che nel recente passato ha regalato forti emozioni in chiave azzurra.

Sulla pedana dello stadio Nazionale di Tokyo, il 19enne milanese sarà di gran lunga il più giovane dei tredici finalisti e potrà godersi l’esperienza senza troppe pressioni. Il sogno sarebbe quello di ritoccare il personale firmato lo scorso 20 luglio con 2.30 agli Europei U23 di Bergen, anche perché un 2.31 al primo tentativo potrebbe anche rivelarsi sufficiente per salire sul podio mondiale alla luce del livello generale attuale di questa specialità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della finale di salto in alto maschile con Matteo Sioli ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO MATTEO SIOLI FINALE SALTO IN ALTO AI MONDIALI DI ATLETICA

Martedì 16 settembre

13.36 Finale salto in alto maschile, con Matteo Sioli – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.