Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming

La MotoGP vive una delle fasi più intense della sua stagione. D’altronde l’abitudine è quella di concentrare le gare dell’Estremo Oriente in un ristretto lasso di tempo. Dunque non vi sarà alcuna pausa per il Motomondiale, che sarà impegnato in pista anche nel weekend del 3-5 ottobre, durante il quale si disputerà il Gran Premio d’Indonesia.

Il circuito di Mandalika è stato edificato sull’Isola di Lombok, uno dei principali centri turistici del Paese. È un tracciato molto diverso da Motegi, perché ricco di curve veloci e privo di violente staccate. L’asfalto è sempre una criticità, poiché infido e pieno di imperfezioni che possono trarre in inganno chiunque, portando a cadute improvvise. Non mancano poi incognite legate al meteo.

Nel 2024, la Sprint fu appannaggio di Francesco Bagnaia, che precedette Enea Bastianini e Marc Marquez. Jorge Martin, scivolato nella gara-dimezzata, si rifece la domenica, imponendosi nel Gran Premio davanti a Pedro Acosta e al già citato Bagnaia. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo non resterà che seguire il GP di Indonesia davanti alla TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP INDONESIA 2025

VENERDÌ 3 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3:00-3:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 3:50-4:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 4:45-5:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 7:15-7:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 8:05-8:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 9:00-10:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 4 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2:40-3:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 3:25-3:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 4:10-4:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 4:50-5:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5:15-5:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6:50-7:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7:15-7:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7:45-8:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8:10-8:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 5 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 6:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 7:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 9:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP INDONESIA IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del GP di Indonesia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento indonesiano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Indonesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.