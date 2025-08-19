Atletica, gli italiani brillano nei ranking mondiali: Battocletti, Furlani, Iapichino, Fabbri e Tamberi da podio!

I ranking mondiali di World Athletics, la Federazione Internazionale di atletica leggera, si stilano prendendo in considerazione i migliori cinque risultati conseguiti da ogni atleti nel corso dell’ultimo biennio. Ogni riscontro assegna un determinato numero di punti in base all’importanza dell’evento in cui lo si è conseguito (le Olimpiadi valgono più di un meeting), al piazzamento finale e alla bontà tecnica della prestazione (correre i 100 metri in 9.90 è più remunerativo che un 10.10).

Queste graduatorie servono anche a completare le liste dei partecipanti ai Mondiali e sono indicative della gerarchie di una determinata specialità. Diversi italiani sono ben posizionati: Nadia Battocletti è eccellente seconda sui 10.000 metri e terza sui 5.000 metri; Larissa Iapichino e Mattia Furlani sono terzi nel salto in lungo; Leonardo Fabbri è terzo nel getto del peso; Gianmarco Tamberi è terzo nel salto in lungo; Andy Diaz è secondo nel salto triplo; Marcell Jacobs è ottavo sui 100 metri.

Massimo Stano è primo nella 35 km di marcia e quinto nella 20 km di marcia, Lorenzo Simonelli e Alessandro Sibilio sono al limitare della top-10 tra 110 ostacoli e 400 ostacoli, proprio come Antonella Palmisano (20 km di marcia), Daisy Osakue (lancio del disco) e Sara Fantini (lancio del martello).

ITALIANI NEL RANKING MONDIALE (TOP-20)

MASCHILE

100 metri: Marcell Jacobs, ottavo

200 metri: Fausto Desalu, 20mo

400 metri: (nessun italiano in top-20, Luca Sito è 22mo)

800 metri: Catalin Tecuceanu, 19mo

1500 metri: (nessun italiano in top-20, Federico Riva è 27mo)

5000 metri: (nessun italiano in top-100)

10000 metri: (nessun italiano in top-100)

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli, 11mo

400 ostacoli: Alessandro Sibilio, 11mo

3000 siepi: (nessun italiano in top-20, Ala Zoghlami è 34mo)

Salto in alto: Gianmarco Tamberi, terzo

Salto in lungo: Mattia Furlani, terzo

Salto triplo: Andy Diaz, secondo

Salto con l’asta: (nessun italiano in top-20, Matteo Oliveri è 46mo)

Getto del peso: Leonardo Fabbri, terzo; Zane Weir, decimo

Lancio del disco: (nessun italiano in top-20, Enrico Saccomano è 49mo)

Lancio del martello: (nessun italiano in top-20, Giorgio Olivieri è 44mo)

Tiro del giavellotto: (nessun italiano in top-20, Giovanni Frattini 47mo)

20 km di marcia: Massimo Stano, quinto; Francesco Fortunato, 15mo

35 km di marcia: Massimo Stano, primo; Riccardo Orsoni settimo; Matteo Giupponi 15mo; Teodorico Caporaso, 18mo; Aldo Andrei, 19mo.

Maratona: (nessun italiano in top-100)

FEMMINILE

100 metri: Zaynab Dosso, 13ma

200 metri: (nessuna italiana in top-20, Dalia Kaddari è 46ma)

400 metri: (nessuna italiana in top-20, Alice Mangione è 31ma)

800 metri: (nessuna italiana in top-20, Eloisa Coiro è 24ma)

1500 metri: (nessuna italiana in top-20, Sintayehu Vissa è 23ma)

5000 metri: Nadia Battocletti, terza

10000 metri: Nadia Battocletti, seconda

100 ostacoli: Giada Carmassi, 20ma

400 ostacoli: Ayomide Folorunso, 11ma

3000 siepi: (nessuna italiana in top-20, Gaia Colli è 88ma)

Salto in alto: (nessuna italiana in top-20, Idea Pieroni è 24ma)

Salto con l’asta: Roberta Bruni, nona; Elisa Molinarolo, 14ma

Salto in lungo: Larissa Iapichino, terza

Salto triplo: Dariya Derkach, nona

Lancio del peso: (nessuna italiana in top-100)

Lancio del disco: Daisy Osakue, 11ma

Lancio del martello: Sara Fantini, 13ma

Tiro del giavellotto: (nessuna italiana in top-20, Paola Padovan è 73ma)

20 km di marcia: Antonella Palmisano, 12ma

35 km di marcia: Nicole Colombi, seconda; Federica Curiazzia, quinta

Maratona: (nessuna italiana in top-100)