Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise guadagnano il secondo spot al Grand Prix. La tappa assegnata

Il quadro del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise è finalmente completo. Il binomio azzurro nelle scorse ore ha ricevuto il secondo invito per la competizione itinerante: dopo l’impegno alla Cup Of China, la cui assegnazione è arrivata ad agosto, gli azzurri prenderanno parte anche a Skate America, pianificato in questa annata sportiva dal 14 al 16 novembre in quel di Lake Placid.

Inutile dire che sarà un appuntamento importante per i Campioni d’Europa 2024, al ritorno alle competizioni dopo un anno di pausa forzata scaturita da un infortunio al piede della dama. Sul ghiaccio statunitense, il team tricolore se la vedrà principalmente con due coppie di livello: i riflettori saranno in tal senso puntati sui Campioni Mondiali giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara e sugli spregiudicati georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava.

Ricordiamo che prima, invece, in quel di Chongqing (24-26 ottobre), Beccari-Guarise si ritroveranno a battagliare in un contesto ancora più competitivo: oltre ai già citati Metelkina-Berulava, ci saranno infatti gli altri italiani Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini senza dimenticare i padroni dic casa già Campioni Olimpici in carica Wenjing Sui-Cong Han, ritornati proprio per dire la loro nella stagione olimpica.

I nostri ragazzi sarebbero dovuti essere della partita lo scorso fine settimana in occasione del Lombardia Trophy. Il loro nome è stato però cancellato poco prima dell’inizio della rassegna. Lucrezia, presente all’IceLab Arena durante l’evento, ha motivato la scelta, non dettata da un fastidio fisico bensì da una lietissima notizia: Matteo infatti è diventato pochissimi giorni fa papà, e si è preso ovviamente alcuni giorni per dedicarsi alla famiglia. Il loro debutto sarà al Nebelhorn Trophy, dal 25 al 27 settembre.