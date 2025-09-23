Un viaggio nel cuore dell’orienteering con uno dei talenti più brillanti d’Italia ‍♂️. Dalle prime gare da bambino, fino allo storico oro mondiale Sprint 2021 e all’argento conquistato ai World Games: Francesco Mariani ci racconta la sua carriera, le emozioni più forti e i segreti di uno sport dove tecnica, velocità e mente fanno la differenza. Un’intervista che unisce aspetti tecnici ed emotivi, perfetta per scoprire da vicino la vita e le ambizioni di un atleta che ha già scritto pagine di storia, ma guarda con determinazione al futuro. Non mancherà un bel ricordi di Mattia Debertolis, l’atleta che purtroppo ci ha lasciato durante i World Games. Non perderti questo FOCUS esclusivo sul protagonista dell’orienteering italiano! #orienteering #sport #intervista #FrancescoMariani #WorldGames #campione #focus #AliceLiverani ✨ Conduce Alice Liverani