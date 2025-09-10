La nostra Beatrice Frangione ha intervistato il grande Giorgio Piola, leggenda del giornalismo tecnico. Insieme hanno condiviso emozioni indimenticabili: dalle novità aerodinamiche viste in pista, alle auto storiche di Formula 1 che hanno regalato adrenalina e magia nei tre giorni del weekend. Un racconto unico che unisce passione, tecnica e storia della F1 nel tempio della velocità. Non perderti questa intervista esclusiva! Iscriviti al canale per rimanere aggiornato su tutte le news del motorsport.