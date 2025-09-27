MotoGP, orari warm-up e gara GP Giappone 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Mentre siamo ancora nel bel mezzo del sabato nipponico, iniziamo a pensare a quello che sarà della trasferta nipponica, dato che siamo pronti per vivere l’attesissima domenica del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Quale sarà il programma? Sul tracciato di Motegi ci attende una giornata da vivere tutta d’un fiato. Si inizierà alle ore 02.40 italiane con il warm-up che, come sempre, sarà solamente appannaggio della classe regina. Gli ultimi 10 minuti a disposizione di team e piloti per mettere mano alle rispettive moto per trovare gli ultimi correttivi al bilanciamento e decidere le gomme in vista della gara lunga.

Dopodiché sarà la volta delle gare. Alle ore 04.00 italiane si inizierà con quella della Moto3, con José Antonio Rueda pronto all’ennesimo successo, quindi alle ore 05.15 toccherà alla Moto2, con Manuel Gonzalez che proverà a difendere la sua leadership in classifica generale, mentre la corsa della classe regina scatterà alle ore 07.00 con Marc Marquez che proverà a vincere l’ennesima gara della sua straordinaria annata. Dalla pole, però, scatterà Pecco Bagnaia davanti a Joan Mir e proprio al Cabroncito.

Come seguire l’evento in tv? La domenica del Gran Premio del Giappone sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le tre gare in differita. La gara della Moto3 alle ore 11.00, quella della Moto2 alle ore 12.15, quella della MotoGP alle ore 14.00. OA Sport, infine, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della gara della MotoGP.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2025 MOTOMONDIALE (orari italiani)

DOMENICA 28 SETTEMBRE

Ore 2:40, Warm-up MotoGP

Ore 4:00, GARA MOTO3

Ore 5:15, GARA MOTO2

Ore 7:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP GIAPPONE: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). Su TV8 la gara della Moto3 alle ore 11.00, quella della Moto2 alle ore 12.15, quella della MotoGP alle ore 14.00

Diretta streaming: NOW e SkyGO. Su tv8.it la programmazione di TV8

Diretta Live Testuale: OA Sport per quanto riguarda la gara della MotoGP