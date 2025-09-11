MotoGP, Marco Bezzecchi: “Adesso colmare il piccolo gap con le Ducati è sempre più difficile”

Reduce dal doppio zero di Montmelò, Marco Bezzecchi è uno dei protagonisti più attesi alla vigilia del weekend di Misano in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa romagnolo dell’Aprilia vuole mettersi alle spalle lo sfortunato round catalano e mette nel mirino il podio, anche se non sarà facile battere le Ducati e forse anche le KTM.

“In realtà il weekend di Barcellona, al di fuori della qualifica, è stato fine settimana anche positivo, dove di passo comunque andavo forte, ma purtroppo sono stato coinvolto in due incidenti diversi e alla fine non sono riuscito a dimostrarlo. Quindi è inutile anche parlarne più di tanto, però devo dire che secondo me io ero abbastanza competitivo, chiaramente non per la vittoria, perché Alex Marquez era abbastanza superiore e credo che lo fosse anche Marc rispetto a me, però comunque ero abbastanza veloce“, spiega il Bez nel media day a Misano.

“Qua chiaramente è difficile capire come potrà andare prima di iniziare il weekend, ma è ovvio che mi piacerebbe fare meglio di Barcellona, anche perché alla fine l’obiettivo è quello di cercare di essere competitivi in tutte le gare. Cosa manca alla RS-GP? Non è una singola cosa, stiamo lavorando su parecchie aree e faccio fatica a dirti solo una cosa, nel senso che comunque abbiamo già migliorato tutto e moltissimo dall’inizio dell’anno. Ma adesso siamo arrivati a un punto dove colmare il gap più piccolo è sempre un po’ più difficile, comunque stiamo lavorando molto bene“, dichiara il 26enne italiano (fonte: Motorsport.com).

Sul gap tecnico dell’Aprilia dalla Ducati: “La Ducati sicuramente è una moto competitiva, però anche lì non posso sapere quanto sia grande lo scalino perché non guido la Ducati, quindi faccio fatica a fare un paragone. Io devo cercare di guardare come va la mia moto e mettere a posto la mia moto, poi come vanno le altre secondo me se ne occuperanno i piloti delle altre“.

Bezzecchi è abbastanza ottimista e rassicura tutti a proposito delle sue condizioni fisiche dopo gli incidenti di Barcellona: “Il braccio sta bene, l’anca ancora mi fa un po’ male, però in questi giorni mi sono allenato. Non penso che mi darà fastidio in moto, però non lo saprò finché non andrà in moto. Comunque credo di essere, se non al 100%, al 99%“.