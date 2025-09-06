MotoGP, Fabio Quartararo: “Ho faticato tanto, ma era da tempo che non mi divertivo così”

Fabio Quartararo è stato uno dei grandi protagonisti del sabato al Montmelò, conquistando un inatteso secondo posto sia in qualifica che soprattutto nella Sprint del Gran Premio di Catalogna 2025, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il francese della Yamaha ha usufruito della caduta a quattro giri dalla fine del leader Alex Marquez, venendo preceduto al traguardo solamente dalla Ducati del solito Marc Marquez ma battendo il resto della concorrenza.

“Ho faticato molto, ma era da molto tempo che non mi godevo i primi giri in questo modo, potendo lottare così duramente. Mi sono davvero divertito. Sono molto contento di aver potuto lottare per il podio“, le prime parole a caldo del Diablo dopo la gara breve catalana.

“Anche se stavo lottando per il podio, stavo anche risparmiando le gomme. Questo è un aspetto molto complicato, perché all’inizio vedi Pedro Acosta e Marc Marquez che ti sorpassano e devi pensare che, anche se puoi lottare con loro per due giri, poi ce ne sono altri 10 da fare. Cercheremo di fare lo stesso domani. Sappiamo che sarà più difficile, a causa delle condizioni, ma ci godremo la giornata di oggi“, aggiunge poi Quartararo ai microfoni di Sky Sport.

Sull’impossibilità di montare la soft posteriore domani in gara: “Lo devo fare perché non ho più gomme morbide (le ha finite tra Q1 e Q2, ndr). È quello che dovevo fare, perché più si parte avanti e meglio è. Ma abbiamo anche visto come si è consumata la mescola morbida oggi, quindi credo che la maggior parte delle persone correrà con la media“.