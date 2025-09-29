Motocross delle Nazioni 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 3-5 ottobre

Dal 3 al 5 ottobre ultimo capitolo della stagione 2025 sullo sterrato su due-ruote affidato al Motocross delle Nazioni. La competizione a squadre, riservata ai centauri del cross, si svolgerà all’Ironman Raceway di Crawfordsville, Indiana (USA) e le emozioni non mancheranno di certo.

La Federazione Motociclistica Italiana ha annunciato la formazione che rappresenterà l’Italia.La compagine tricolore vedrà il graditissimo ritorno di Tony Cairoli, che ha dato la sua disponibilità a competere in una rassegna così prestigiosa dopo tre anni d’assenza dal suo ritiro agonistico, sfruttando il lavoro fatto con la Ducati. Il campione di Patti sarà in sella Rossa e vorrà recitare un ruolo da protagonista.

Al fianco del fuoriclasse siciliano vi saranno Andrea Adamo (quarta convocazione di fila per il giovane talento già capace di imporsi ai massimi livelli internazionali. Campione del mondo MX2 2023, è in lotta per il titolo 2025 e al Nazioni correrà nella suddetta categoria) e Andrea Bonacorsi (campione Europeo MX250 nel 2023, attualmente in costante crescita nella MXGP, è pronto a dare il meglio di sé nella categoria MXOpen). L’Italia, vincitrice nel 2021, lancia il guanto di sfida con un terzetto che racchiude velocità ed esperienza.

Ogni nazione partecipa con 3 piloti, divisi per categoria (MXGP, MX2 e Open) che corrono 2 gare ciascuno. Dal 2014 è stata inserita la categoria MXGP che ha sostituito la classe MX1. Ciascuna manche vede la partecipazione di 2 cilindrate (categorie) contemporaneamente, quindi ogni categoria incontrerà entrambe le altre, con un totale di 3 gare, ovvero:

Gara 1 MXGP + MX2

Gara 2 MX2 + Open

Gara 3 MXGP + Open

Al termine delle tre gare per ottenere la graduatoria totale vengono sommati 5 dei 6 risultati (3 piloti per 2 gare ciascuno) dei piloti di ciascun team nazionale, il 6º risultato, ossia quello peggiore, viene eliminato.

Di seguito il programma completo. Si inizierà con le prove venerdì 3 dalle 23.00 italiane a precedere le qualifiche del giorno successivo, previste dalle 23.30 italiane. Le gare domenicali sono previste domenica 5 ottobre e si terranno alle 22.10 nostrane, alle 23.40 e alle 01.08 nostrane (lunedì 6 ottobre). Sarà possibile guardare il Motocross delle Nazioni 2025 in diretta tv in diretta streaming su Discovery+, DAZN e mxgp-tv.com, in diretta live testuale su OA Sport. Da definire il palinsesto per RaiSport HD e Sky Sport.

MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2025

Sabato 4 ottobre (orari italiani)

23:30 MXGP Qualifiche

00:30 MX2 Qualifiche

01:30 Open Qualifiche

Domenica 5 ottobre (orari italiani)

22:10 Gara 1 (MXGP & MX2)

23:40 Gara 2 (MX2 & Open)

01:08 Gara 3 (Open & MXGP)

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: da definire

Diretta streaming: Discovery+, DAZN e mxgp-tv.com

Diretta Live testuale: OA Sport.