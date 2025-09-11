Moto2, Manuel Gonzalez vuole la fuga decisiva a Misano ma il campionato è sempre più incerto

La stagione della Moto2 si sta confermando sempre più imprevedibile. La tappa del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del campionato, ci darà finalmente qualche risposta più precisa?

Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, ci attende un weekend di grande importanze per la corsa al titolo e, non ultimo, per dare un quadro più preciso al livello di competitività della classe mediana. La classifica generale vede ancora Manuel Gonzalez svettare in prima posizione con 217 punti contro i 179 di Aron Canet ed i 175 di Diogo Moreira, quarto Barry Baltus con 153, quinto Jake Dixon con 152.

Una situazione che sembra ben definita, ma la Moto2 si sta dimostrando una classe del tutto imprevedibile in questo 2025. Il leader della graduatoria, dopotutto, non vince una gara da sette appuntamenti, un lasso di tempo nel quale abbiamo visto primeggiare diversi piloti. Due volte Diogo Moreira, una volta Daniel Holgado, Joe Roberts, David Alonso e Deniz Oncu. Manuel Gonzalez è, e rimane, il grande favorito per il titolo, ma questa annata sarà ricordata per il totale equilibrio.

Dopo 15 gare, infatti, abbiamo già 9 piloti vittoriosi differenti e 15 che sono saliti sul podio. Il fine settimana romagnolo in quale direzione andrà? Tornerà alla ribalta il duo di testa Gonzalez-Canet, oppure sarà di nuovo un “liberi tutti”? Lo inizieremo a scoprire sin da domani con le prime due sessioni di prove libere, confidando che Celestino Vietti e Tony Arbolino possano essere protagonisti sulla pista di casa.