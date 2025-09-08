Monica De Gennaro, è davvero finita? L’annuncio di Velasco e la possibile assenza di Egonu-Sylla nel 2026

Monica De Gennaro ha annunciato l’addio alla Nazionale: dopo 19 anni abbondanti con indosso la maglia azzurra, dopo 364 partite disputate, dopo aver vinto tutto (in particolar modo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, i Mondiali 2025, gli Europei 2025 e tre edizioni della Nations League), dopo aver incarnato al meglio il significato del ruolo di libero, la fuoriclasse campana ha deciso di salutare l’Italia dopo aver messo le mani sul titolo iridato a Bangkok.

Il trionfo contro la Turchia dovrebbe restare l’ultima cartolina della sua avventura in azzurro, ma è obbligatorio utilizzare il condizionale perché la 38enne ci potrebbe ripensare lungo il cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Proseguirà l’attività agonistica con Conegliano sotto la guida del marito Daniele Santarelli, ma chissà che a bocce ferme non possa rientrare in gruppo verso i Giochi. Il CT Julio Velasco non si è arreso di fronte a questa decisione e sta provando a convincerla a ripensarci.

Il Guru ne ha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Ci sto provando“. Il Commissario Tecnico si è soffermato anche su possibili assenze nella prossima stagione, che prevede la Nations League e soprattutto gli Europei, dove tra l’altro verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: “Credo anche che il prossimo anno altre cinque giocatrici che tirano la carretta da anni si prenderanno un lungo periodo di riposo. Parlerò con loro per capire quanto. Sarà l’occasione per far crescere le più giovani“.

Le cinque giocatrici sono l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, la palleggiatrice Alessia Orro: praticamente l’intera formazione titolare che ha trionfato in Thailandia. Quanto durerà il loro riposo? Salteranno soltanto la Nations League e poi si faranno trovare pronte per la rassegna continentale (in data ancora non ufficializzata, la finestra è comunque quella del 15 agosto-15 settembre) oppure rinunceranno all’intera estate?