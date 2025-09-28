Mondiali ciclismo 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Pogacar contro tutti, Evenepoel ci crede e Ciccone sogna

È la gara più attesa. Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. A Kigali uno dei percorsi più duri della storia delle manifestazioni iridate, lo spettacolo è assicurato. Andiamo a scoprire nel dettaglio il circuito, il programma ed i favoriti.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO DALLE 9.45

PERCORSO MONDIALI CICLISMO 2025 OGGI

Partenza ed arrivo ovviamente a Kigali per 267,5 chilometri in totale, con addirittura 6096 metri di dislivello. Primo mini circuito da 13,6 chilometri da percorrere nove volte che propone gli strappi di Côte de Kigali Golf (800 m all’8,1%, con punte massime al 14%) e della Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, tutta in ciottolato). Poi ci si sposta verso un tratto in linea che prevede un’altra tripla ascesa con Côte de Péage (1,8 km al 5,9%), Mont Kigali (5,9 km al 6,9%, e punte che vanno addirittura al 20%) e del Mur de Kigali (400 m in pavé all’11%). Si ritorna sul circuito, che questa volta misura 15 chilometri e sarà percorso 6 volte: si ripetono le ascese fatte in precedenza.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025

Domenica 28 settembre Kigali, Ruanda

Ore 09:45 Prova in linea Elite uomini

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD fino alle 14.30, poi cambio di rete su Rai2

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Tadej Pogacar appare un gradino sopra tutti. Su questo circuito può fare il vuoto, ha tutte le carte in regola per dominare come ha fatto un anno fa in Svizzera e agguantare nuovamente la maglia arcobaleno. Dovrà però stare attento a Remco Evenepoel: il belga lancia la sfida allo sloveno dopo aver agguantato il successo nella prova contro il tempo, dimostrando una condizione incredibile. Non mancano i possibili outsider, che partono però dietro ai grandi favoriti. Sempre in casa UAE Team Emirates – XRG il messicano Isaac del Toro prova a far saltare il banco, ma da seguire anche lo spagnolo Juan Ayuso e l’australiano Jay Vine. Terzo alla Vuelta, Tom Pidcock punta a conservare la condizione avuta in Spagna, mentre deve ritrovare la forma giusta Giulio Ciccone che è la prima punta italiana, con obiettivo top-5.