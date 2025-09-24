Max Verstappen torna al Nürburgring sabato, questa volta in GT3 con una Ferrari!

Ritorno questo weekend al Nürburgring Nordschleife per Max Verstappen per la nona corsa dell’anno del NLS, Nürburgring Endurance Series. Dopo aver ottenuto il ‘Permit A’, indispensabile per gareggiare con qualsiasi auto nell’Inferno Verde senza limiti di potenza, il pilota di F1 si appresta per il debutto in GT3 (SP9) al volante di una Ferrari 296 GT3.

Il quattro volte campione del mondo avrà quindi la chance di contendersi per la prima volta la classifica assoluta nella leggendaria pista tedesca. Per l’occasione guiderà la Rossa del team Emil Frey Racing, auto che ha già guidato a maggio durante un test NLS in cui avrebbe ottenuto il nuovo record non ufficiale del tracciato.

Il vincitore del GP di Baku di settimana scorsa guiderà la Ferrari gestita dalla compagine elvetica insieme a Chris Lulham, giovane britannico che settimana scorsa ha vinto con Thierry Vermeulen il titolo Gold nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

Per la prima volta avremo quindi la possibilità di vedere Verstappen in GT3 nella pista automobilistica più impegnativa al mondo, una ‘vera’ prova generale in vista della possibile partecipazione alla 24h del Nürburgring che si terrà il prossimo maggio in un weekend senza concomitanze con la F1.

Ricordiamo che il campionato NLS gareggia esclusivamente al Nürburgring utilizzando l’intero Nordschleife di 20 chilometri a cui si aggiunge la parte ‘Sprint’ del disegno GP di 3.6 chilometri.

La competizione di sabato denominata 57. ADAC Barbarossapreis avrà una durata di quattro ore e come sempre la partenza avverrà alle 12.00. La nona tappa del NLS è accessibile gratuitamente in diretta su YouTube sul canale ufficiale del Nürburgring, quello di ADAC e del NLS.