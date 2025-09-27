Max Verstappen firma la terzo tempo al Nürburgring per NLS 9

Prima qualifica in GT3 nell’Inferno Verde e primo terzo posto per Max Verstappen. L’olandese entra in Top3 con la propria Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing, il quattro volte campione del mondo ha controllato a lungo la sessione prima di cedere il passo all’Aston Martin n. 34 Walkenhorst Motorsport di Christian Krognes ed all’Audi n. 8 JUTA Racing di Franck Stippler.

Le condizioni meteo difficili, dopo la pioggia della notte e la nebbia che ha costretto gli organizzatori a posticipare di 30 minuti l’inizio delle qualifiche, non hanno messo in difficoltà la stella della massima formula.

Il n. 31, rookie assoluto in GT3 (SP9) è stato abile a registrare un giro competitivo nel minor tempo possibile: successivamente il tracciato è stato rallentato da una serie di bandiere gialle. Ricordiamo che al Nürburgring, visti i 25 chilometri da affrontare, è impossibile neutralizzare l’intero tracciato, la direzione gara procede quindi con limitare la velocità a 60 km/h nei vari punti in cui si è verificato qualsiasi problema.

La pista è però progressivamente migliorata e tutti i contendenti per le prime posizioni hanno montato le gomme slick. Il n. 1 di Red Bull per la massima formula è riuscito a chiudere terzo, abile a destreggiarsi nel traffico durante l’ultimo tentativo.

Il n. 31 di Emil Frey Racing ha completato a 3 secondi netti dall’Aston Martin di Krognes, leader anche della specifica categoria SP9 PRO Am. Il norvegese ha beffato di +2.119 l’esperto tedesco Stippler, in crescita negli ultimi passaggi cronometrati.

Quarto tempo overall per la Porsche 911 GT3 Cup n. 4 (CUP2) davanti alla Porsche 992 GT3-R n. 54 (SP9) gestita da Dinamic GT e con in azione Joel Sturm. Più attardati tutti gli altri con oltre 10 secondi di ritardo dal riferimento dell’Aston Martin n. 34.

Alle 12.00 la partenza della ’57. ADAC Barbarossapreis’ in diretta su YouTube attraverso il canale ufficiale di ADAC, del Nurburgring e del NLS. La competizione avrà una durata totale di quattro ore.