Lotta, i convocati dell’Italia per i Mondiali. 11 azzurri in gara a Zagabria, c’è qualche assenza pesante
Da sabato 13 a domenica 21 settembre si terranno a Zagabria i Campionati Mondiali 2025 di lotta, appuntamento clou della stagione e seconda rassegna iridata del quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028. L’Italia si presenterà sulle materassine della capitale croata con 11 atleti (in base alle entry list provvisorie), nel tentativo di conquistare una medaglia mondiale che manca all’appello ormai dal 2019.
La spedizione azzurra sarà composta da qualche outsider, ma per salire sul podio si preannuncia un’impresa estremamente complicata soprattutto nelle categorie di peso a cinque cerchi. Nello stile libero maschile risultano iscritti ai Mondiali quattro rappresentanti italiani, in assenza dei medagliati olimpici Frank Chamizo e Abraham Conyedo: Simone Piroddu (61 kg), Colin John Realbuto (65 kg), Luca Finizio (74 kg), Benjamin Honis (92 kg).
Medaglie fuori portata sulla carta anche nel settore femminile per Emanuela Liuzzi (50 kg), Aurora Campagna (62 kg), Laura Godino (68 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg), mentre c’è forse qualche piccola speranza in più nella greco-romana con il terzetto formato da Luca Dariozzi (82 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg) e Danila Sotnikov (130 kg).