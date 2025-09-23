LIVE Berrettini-Munar, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: esordio complicato nella notte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Jaume Munar, partita valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Tokyo 2025. Esordio complicato per il tennista italiano nel torneo giapponese: l’azzurro affronta l’insidioso spagnolo Jaume Munar, numero trentasette del mondo.

Seconda partita dal rientro nel circuito per Berrettini: dopo un lungo stop che l’ha costretto ai box tutta l’estate, il romano è tornato in azione la settimana scorsa nell’ATP 250 di Hangzhou. Nel torneo cinese l’italiano è stato sconfitto all’esordio dal ceco Dalibor Svrcina con un doppio 6-3. L’azzurro è sembrato completamente fuori feeling con i colpi da fondo, ma ha lasciato buone sensazioni dal punto di vista fisico. Sarà importante capire come Berrettini ha digerito la sconfitta dal punto di vista mentale, componente fondamentale dopo ogni infortunio.

A Tokyo Munar torna in campo dopo gli ottavi di finale agli US Open e la sfida di Coppa Davis contro la Danimarca. A Flushing Meadows l’iberico ha sconfitto Jaime Faria, Gabriel Diallo, Zizou Bergs prima di arrendersi nettamente a Lorenzo Musetti. Il tredici settembre lo spagnolo ha subito una sconfitta a sorpresa contro Elmer Moeller (2-6, 6-1, 6-4) sulla terra rossa di Marbella, rischiando di compromettere il tie alla propria nazione. Per Munar le prossime settimane saranno estremamente importanti: lo spagnolo proverà sia a conquistarsi sul campo la convocazione alla Final Eight di Coppa Davis che a chiudere l’anno tra i primi 32 del mondo.

Tra i due giocatori c’è solamente un precedente, che risale all’ATP di Marrakech 2024: in quell’occasione a vincere è stato Berrettini, che si è imposto per 6-4, 4-6, 6-3. L’incontro odierno aprirà il programma sul campo centrale alle 4.00, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Munar con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!