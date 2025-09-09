L’Italia U21 non brilla in Macedonia del Nord, ma conquista i 3 punti con l’uomo in meno

L’Italia si complica la vita e fatica più del previsto per espugnare lo stadio ‘Petar Milosevski’ di Bitola, battendo per 1-0 in trasferta la Macedonia del Nord nella seconda giornata delle qualificazioni per gli Europei Under 21 di calcio 2027. Gli Azzurrini guidati dal nuovo CT Silvio Baldini restano dunque a punteggio pieno in vetta al girone E, dopo il successo di misura all’esordio contro il Montenegro a La Spezia, in attesa di affrontare tra un mese la Svezia in uno scontro diretto già molto delicato in ottica primo posto e pass diretto per la rassegna continentale.

Prime fasi di studio tra le due squadre, con la svolta del match che arriva al 25′ in seguito all’espulsione per doppia ammonizione di Moruzzi. L’Italia si trova dunque in inferiorità numerica e Baldini sceglie di sostituire Pafundi per dare spazio a Idrissi. La reazione azzurra è immediata e pochi minuti più tardi arriva il gol del vantaggio di Marianucci (difensore del Napoli) al 35′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si va all’intervallo sull’1-0 in favore di Koleosho e compagni.

Nella ripresa i ragazzi di Baldini non si abbassano troppo e si rendono anche pericolosi in attacco con un paio di occasioni, per poi subire un comprensibile calo fisico e limitandosi a difendere strenuamente il risultato favorevole fino al triplice fischio, nonostante qualche brivido in area di rigore (tra cui un tocco di mano di Idrissi che ha scatenato le proteste macedoni).