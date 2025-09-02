L’Italia arriva prima nel girone agli Europei di basket 2025 se…cosa deve succedere nell’ultima giornata

L’Italia resta in corsa per il primo posto nel Girone C agli Europei 2025 di basket dopo la vittoria sulla Spagna: gli azzurri affiancano la Grecia in testa alla classifica con 3 vittorie ed 1 sconfitta, ma hanno perso lo scontro diretto contro gli ellenici.

Alle loro spalle tre squadre con due vittorie e due sconfitte, ovvero Spagna, Georgia e Bosnia Erzegovina, mentre è già eliminata Cipro, in coda con 4 sconfitte: nell’ultima giornata il programma sarà aperto da Bosnia Erzegovina-Georgia, a seguire Italia-Cipro, ed in chiusura Spagna-Grecia.

Gli azzurri per chiudere al primo posto dovranno battere Cipro e sperare nella vittoria della Spagna sulla Grecia. Per gli iberici potrebbe anche trattarsi di una sfida da dentro o fuori: in caso di vittoria della Bosnia sulla Georgia, infatti, gli spagnoli resterebbero a pari punti con i georgiani, contro i quali hanno perso lo scontro diretto.

In caso di vittoria della Georgia, invece, la Spagna sarà certa della qualificazione anche in caso di sconfitta contro la Grecia: iberici ed ellenici giovedì scenderanno in campo in chiusura di giornata e tutti i dubbi saranno dissipati. Per l’Italia poco cambia: per il primato occorre vincere e tifare per gli spagnoli.

L’ITALIA ARRIVA PRIMA SE…