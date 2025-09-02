Basket, Europei: Doncic e Shengelia fanno volare Slovenia e Georgia

Si conclude oggi il quarto turno della fase a gironi di Eurobasket 2025 e a Limassol, a Cipro, e a Katowice, in Polonia, si stanno svolgendo le partite per i gironi C e D. E dopo la clamorosa sconfitta della Grecia per mano della Bosnia e la più prevedibile vittoria di Israele sul Belgio, sono scese in campo Islanda-Slovenia e Cipro Georgia. Ecco come è andata.

ISLANDA – SLOVENIA 79-87 (Gruppo D, Katowice – Polonia)

La prima sfida è stata tra Islanda e Slovenia, con Luka Doncic e compagni obbligati a vincere una sfida che li vedeva nettamente favoriti per non rischiare una clamorosa eliminazione. E l’Islanda parte non volendo fare la parte della vittima sacrificale, anche se il solito Doncic tiene la Slovenia attaccata con 7 punti e 2 assist e si va al primo stop con gli sloveni avanti 21-20. Prova ad allungare la Slovenia, ma non scappa via e così si va al riposo con gli sloveni in vantaggio solo 36-35, con 10 punti di Hermannsson per l’Islanda e 9 per Doncic.

Come spesso (se non sempre) capita, la Slovenia si affida al suo talismano quando le cose si complicano. Così nei primi 3’30” della ripresa Luka Doncic segna 9 punti e dà il primo vero allungo alla sua squadra, anche se l’Islanda – anche lei col solito Hermannsson – reagisce e ricuce in parte il gap. Ma a cambiare ritmo è Nikolic e nuova fuga slovena che va all’ultimo stop sul 60-46. Prova a rientrare in partita l’Islanda, ma ogni volta che accorcia arriva lo strappo sloveno, anche se Doncic e compagni non la chiudono definitivamente. Ma è la stella dei Lakers, in ogni modo, a tenere gli avversari a debita distanza e, così, alla fine la Slovenia si impone 87-79, chiudendo il discorso qualificazione agli ottavi.

TOP SCORER

ISLANDA – Hermannsson 22, Hlinason. Palsson e Gudmundsson 11

SLOVENIA – Doncic 26, Nikolic 17, Radovic 9

CIPRO – GEORGIA 61-93 (Gruppo C, Limassol – Cipro)

Quasi in contemporanea si è disputato Cipro-Georgia, match sulla carta senza storia, con i georgiani nettamente favoriti contro quella che è una delle cenerentole del torneo. Ma i padroni di casa provano a scombussolare un girone già saltato con il ko della Grecia e nel primo quarto lottano punto a punto, chiudendo sotto solo 13-15. Nel secondo quarto sale in cattedra Shengelia, che con 8 punti e 2 assist in poco più di 5 minuti rilancia l’allungo georgiano, ma quando esce l’ex giocatore di Bologna tornano sotto i ciprioti. Ma nel finale – e con Toko in campo – scappa via la Georgia che va al riposo sul 42-26.

Hanno alzato bandiera bianca i ciprioti e la ripresa è un monologo della Georgia, che nel terzo quarto piazza un parziale di 26-15 per chiudere ogni velleità e poi gestisce per gli ultimi 10 minuti vincendo 61-93. Un successo fondamentale per Shengelia e compagni che ora all’ultimo turno si giocheranno presumibilmente l’accesso agli ottavi di finale nello scontro diretto contro la Bosnia.

TOP SCORER

CIPRO – Willis Jr. 19, Tigkas 11, Simitzis 9

GEORGIA – Shengelia 27, Bitadze 21, Sanadze 10