L’Italia può vincere il girone agli Europei di basket! Il regalo dalla Bosnia, la corsa sulla Grecia e Spagna decisiva

L’Italia ha perso contro la Grecia all’esordio agli Europei 2025 di basket, ma ha poi rialzato la testa a Limassol (Cipro) e ha infilato due vittorie pesanti contro la Georgia e la Bosnia Erzegovina. Fino a inizio pomeriggio si pensava che la nostra Nazionale potesse lottare massimo per il secondo posto nel gruppo C e invece si è materializzato un risultato a sorpresa: gli ellenici, tra i grandi favoriti per la conquista del titolo continentale, sono stati sconfitti dai balcanici con il punteggio di 80-77.

L’affermazione a sorpresa della Bosnia Erzegovina ha stravolto i piani del raggruppamento e ora l’Italia può conquistare il primato, di fondamentale importanza in ottica accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta che incomincerà con gli ottavi di finale. Cosa deve fare la nostra Nazionale per chiudere davanti a tutti? Il primo crocevia arriva già stasera (ore 20.30): bisognerà battere la Spagna, anch’essa ferma a due successi.

L’affermazione contro gli iberici è imprescindibile: se i ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco dovessero perdere, infatti, saluterebbero la possibilità di chiudere in prima posizione. Un ko spedirebbe la Spagna a quota tre vittorie alla pari con la Grecia e alla vigilia dello scontro diretto tra le due compagini: sicuramente una delle due volerà a quota quattro e risulterà imprendibile per gli azzurri. Se Simone Fontecchio e compagni dovessero riuscire a imporsi allora la corsa al primo posto sarebbe apertissima.

All’ultima giornata l’Italia sarà chiamata a battere il modestissimo Cipro (dovrebbe essere un pro forma contro i poco quotati padroni di casa), ma contestualmente servirebbe un successo della Spagna contro la Grecia. In questo caso gli azzurri sarebbero a quota 4, Grecia e Spagna sarebbero ferme a 3, potenzialmente agganciate dalla Bosnia o dalla Georgia. Se invece l’Italia dovesse perdere contro la Spagna potrebbe chiudere a massimo 3 successi e si troverebbe in lotta per massimo il secondo posto. Ricordiamo che a parità di vittorie si guardano gli scontri diretti con la relativa differenza canestri.

CLASSIFICA GRUPPO C

1. Grecia 3 vittorie (+74 differenza canestri)

2. Spagna 2 vittorie (+51 differenza canestri) *

3. Italia 2 vittorie (+24 differenza canestri) *

4. Bosnia Erzegovina 2 vittorie (-8 differenza canestri)

5. Georgia 1 vittoria (-43 differenza canestri) *

6. Cipro 0 vittorie (-98 differenza canestri) *

* 1 partita in meno. Oggi: Italia-Spagna, Georgia-Cipro.

Ultima giornata: Italia-Cipro, Spagna-Grecia, Bosnia Erzegovina-Cipro.