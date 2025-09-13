Leonardo Fabbri: “Non è la medaglia che volevo, ma sono contentissimo. Mi sono piaciuto tanto”

Leonardo Fabbri si riscatta dal flop olimpico di Parigi 2024 e torna sul podio dei Campionati Mondiali a due anni di distanza dall’argento di Budapest 2023, dovendosi accontentare però questa volta della medaglia di bronzo a Tokyo. Il primatista italiano di getto del peso non ha brillato quest’oggi sulla pedana nipponica, ma è stato in grado di stringere i denti lottando con tutte le sue forze e prendendosi un terzo posto dal sapore agrodolce.

Il campione europeo outdoor in carica, primatista mondiale stagionale con il 22.82 degli Assoluti di Caorle, non è andato oltre il 21.94 del suo quinto lancio in una gara vinta dal fuoriclasse statunitense Ryan Crouser con una misura (22.34) tutto sommato alla portata dell’azzurro. Fabbri è stato battuto in extremis anche dalla rivelazione messicana Uziel Muñoz, argento con 21.97.

“Sono contentissimo. Penso sia stata la gara più bella della mia vita, in cui mi sono piaciuto di più. Ovviamente non ero venuto qua per fare 21.90, ma ho fatto fatica stasera. I lanci di riscaldamento erano da 20 metri e pensavo non fosse serata. Però guardavo i miei avversari e non potevo lasciare la medaglia a quest’altri qua…“, racconta Fabbri ai microfoni della Rai.

“Primo lancio bellissimo, o comunque più bello del riscaldamento. Il secondo ha toccato la fettuccia dei 22 metri, più o meno dove era arrivato Crouser. Il terzo mi sembra fosse sopra i 22, però nullo. Poi Walsh mi supera e dico ‘cavolo, non passi’. Bum, 21.94. Bello, vado a casa contento. Non volevo tornare anche da questo viaggio triste e arrabbiato come è successo spesso ultimamente. Non è la medaglia che volevo, ma è un atteggiamento che non avevo mai visto prima da me stesso, quindi benissimo. Possono anche dirmi che sono arrivato terzo e ho fatto poco, ma io sono contentissimo“, il commento del fiorentino a fine gara.