Larissa Iapichino scioccata per l’eliminazione, papà Gianni è una furia: “Non so cosa dirti…” – VIDEO

Una prestazione da incubo. Larissa Iapichino non ci sarà nella finale del salto in lungo femminile ai Mondiali 2025 di Tokyo. Il responso della qualificazione che si è tenuta quest’oggi nel primo giorno della rassegna iridata è stato inaspettato. L’azzurra non ha ottenuto il pass, fermandosi alla misura di 6,56 (+0.5) al secondo salto. Un tentativo nel quale ha regalato praticamente tutto l’asse di battuta.

Una prova inspiegabile per lei che si presentava con ambizioni da podio, dopo anche il successo nelle finali di Diamond League, in un’annata nella quale per la prima volta è andata oltre i sette metri (7,06 a Palermo) e si è laureata campionessa d’Europa a livello indoor. Una giornata no per la figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, che ha ottenuto la peggior misura dell’anno nell’appuntamento più importante.

In classifica, ha chiuso quindicesima, a quattro centesimi dall’ultimo posto utile dell’egiziana Esraa Owis (6,60/-0.3). “Preferisco analizzare tutto con lucidità perché a caldo la gara si commenta da sola. In questo momento sono sotto choc, non ho emozioni, è come se stessi vivendo in un incubo“.

Occhi lucidi per lei e tanta rabbia per papà Gianni tra gli spalti, che l’allena e la segue nel proprio percorso agonistico. Il segnale che Larissa non fosse mentalmente in gara lo si è capito dopo aver fallito l’ultimo salto (6,32), quando rivolgendosi al padre ha dichiarato: “Tredicesima?“. Il coach, in tutto questo, ha manifestato apertamente il suo disappunto nel corso dei salti della figlia, sbottando con un: “Non so cosa dirti…“. In altre parole, una gara su cui riflettere a bocce ferme.

VIDEO GIANNI IAPICHINO FURIOSO