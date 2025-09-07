La Spagna travolge la Turchia, la Germania rialza la testa, l’Olanda suda in Lituania nelle qualificazioni ai Mondiali

Stasera si sono disputate otto partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. La Spagna ha travolto la Turchia con un perentorio 6-0 e ha conquistato il secondo successo di fila, sugli scudi Merino con una splendida tripletta e Pedri con una doppietta, l’altro gol porta la firma di Torres. La Germania ha rialzato la testa dopo il ko rimediato contro la Slovacchia e ha regolato l’Irlanda del Nord per 3-1: Price ha risposto a Gnabry nel primo tempo, poi Amiri e Wirtz hanno fatto la differenza tra il 69′ e il 72′.

Il Belgio ha travolto il Kazakhstan con uno schiacciante 6-0 (da annotare le doppiette di De Bruyne e Doku), mentre la Slovacchia l’ha spuntata sul Lussemburgo soltanto allo scadere con la stoccata di Rigo. L’Olanda ha dovuto sudare per spuntarla in Lituania (3-29: Depay e Timber si scatenano in avvio, Gineitis e Girdvainis sorprendono gli oranje, che poi si salvano con il gol di Depay al 63′. La Polonia ha fatto la voce grossa contro la Finlandia: 3-1 per merito di Cash, Lewandowski e Kaminski.

Goleada anche per la Macedonia del Nord contro il Liechtenstein (5-0), netta affermazione della Georgia contro la Bulgaria davanti al proprio pubblico (3-0). Domani scenderà in campo l’Italia, che sul campo neutro di Debrecen (Ungheria) incrocerà Israele in una partita da vincere a tutti i costi per continuare a inseguire con convinzione la qualificazione.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO OGGI

Georgia vs Bulgaria 3-0

Lituania vs Paesi Bassi 2-3

Macedonia del Nord vs Liechtenstein 5-0

Belgio vs Kazakhstan 6-0

Germania vs Irlanda del Nord 3-1

Lussemburgo vs Slovacchia 0-1

Polonia vs Finlandia 3-1

Turchia vs Spagna 0-6