Kelly Doualla: “Non andare ai Mondiali una decisione mia, ma tra 2 anni voglio esserci”

Kelly Doualla rappresenta uno dei giovani talenti più interessanti dell’atletica italiana ed è reduce da una stagione strepitosa, in cui ha firmato il nuovo record europeo U18 sia sui 60 che sui 100 metri a soli 15 anni, completando quest’estate una favolosa doppietta EYOF-Europei U20 per poi decidere di non accettare la convocazione per la staffetta 4×100 azzurra ai Mondiali di Tokyo.

“Di sicuro è stata una stagione importante, essendo appunto la prima tra le grandi. Una stagione meravigliosa, iniziata un po’ male con un piccolo infortunio, ma poi è andata soltanto a migliorare. Se mi aspettavo di fare il record italiano U20 (11.21, ndr) agli EYOF? Ci speravo. Aspettarmelo è un parolone, però sapevo di avercelo nelle gambe“, dichiara la nativa di Pavia classe 2009 ai microfoni di OA Sport.

A margine della cerimonia organizzata in Regione Lombardia a Milano per celebrare le medaglie internazionali dell’atletica lombarda conquistate nel 2025, Doualla è stata interpellata sulla scelta di non volare in Giappone per prendere parte alla staffetta dei Mondiali assoluti: “È stata una decisione tecnica mia, dei miei allenatori, dei miei fisioterapisti e dei miei genitori. I prossimi Mondiali tra due anni? Ovviamente sì, spero di esserci“.

Sugli obiettivi futuri e la possibile programmazione della prossima stagione, già a livello indoor in inverno: “Devo ancora decidere insieme al mio staff e se ne riparlerà più avanti. Gli Europei assoluti? Si deciderà tutto più avanti. Da qui ai prossimi quattro anni l’obiettivo per adesso è partecipare ad Europei, Mondiali e Olimpiadi“.

