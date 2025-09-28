Judo, Grand Prix Qingdao 2025: i risultati della terza giornata nelle categorie pesanti

Si è conclusa anche la terza e ultima giornata del Grand Prix di Qingdao 2025, nono appuntamento stagionale del World Tour di judo. Quest’oggi sono andate in scena le ultime cinque categorie di peso (-90 kg, -100 kg, +100 kg uomini; -78 kg, +78 kg donne) di un torneo che ha visto la partecipazione complessiva di 200 atleti provenienti da 26 Paesi diversi.

Il Giappone si è imposto nel ‘medal table’ dell’evento cinese grazie alle cinque vittorie collezionate nei giorni scorsi, mentre nel day-3 non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. In campo femminile è arrivato il successo nei -78 kg dell’esperta francese Audrey Tcheumeo, campionessa mondiale a Parigi 2011 e due volte medagliata olimpica, che ha firmato il suo ottavo titolo della carriera in un Grand Prix.

Prosegue nel frattempo l’ascesa della giovane stella emergente sudcoreana dei pesi massimi Hyeonji Lee, già bronzo mondiale senior, che ha bissato il trionfo dello scorso maggio al Grand Slam di Astana ottenendo la sua prima affermazione in un Grand Prix. Nel settore maschile hanno primeggiato i russi Astemir Abazov nei -90 kg e Niiaz Bilalov nei -100 kg ed il mongolo Gonchigsuren Batkhuyag nei +100 kg.