Judo, Giappone sugli scudi nella prima giornata del Grand Prix di Qingdao 2025

Va ufficialmente in archivio la giornata d’apertura del Grand Prix di Qingdao 2025, nono appuntamento stagionale del World Tour di judo. Quest’oggi sono andate in scena le prime cinque categorie di peso (-48 kg, -52 kg, -57 kg donne: -60 kg, -66 kg uomini) di un evento che vede la partecipazione di soli 200 atleti provenienti da 26 Paesi diversi.

Tra i pesi leggeri femminili è arrivato il primo successo nel circuito maggiore della cinese Wenna Zhuang, già seconda in stagione al Grand Slam di Dushanbe e alle Universiadi, che ha battuto in finale la cilena Mary Vargas Ley dopo aver regolato soprattutto la taiwanese Lin Chen-Hao e la francese campionessa d’Europa in carica Shirine Boukli.

Day-1 molto positivo per il Giappone, che ha primeggiato nelle altre due prove femminili con le vittorie di Rin Takeuchi nei -52 kg e della vice-campionessa del mondo Momo Tamaoki nei -57 kg. Il Paese del Sol Levante ha trionfato anche nei pesi leggeri maschili grazie a Hayato Kondo, che ha centrato il primo titolo della carriera nel World Tour dopo quattro podi senza vittorie nei Grand Slam. Da segnalare infine l’affermazione del quotato mongolo Bakhuu Yondonperenlei nei -66 kg battendo nell’ultimo atto il forte tagiko Obid Dzhebov.