Judo
Judo, Giappone a fare la voce grossa nel day-2 del Grand Prix di Qingdao 2025
Calato il sipario sulla seconda giornata del Grand Prix di Qingdao 2025, nono appuntamento stagionale del World Tour di judo. Quest’oggi sono andate in scena quattro categorie di peso (-73 kg e -81 kg maschili; -63 kg e -70 kg femminili) di un evento che vede la partecipazione di soli 200 atleti provenienti da 26 Paesi diversi. Un evento in cui l’Italia non è presente.
Tra gli uomini il Giappone ha fatto la voce grossa. Nei -73 kg Yudai Tanaka ha conquistato il titolo, mettendo in mostra tecnica e determinazione. Nella sfida finale contro l’uzbeko Shakhram Ahadov l’ippon è stato risolutivo in favore del nipponico. Una categoria in cui il terzo posto è stato conquistato dal turco Ejder Toktay e dal russo Shamil Zilfikarov.
Nei -81 kg l’altra vittoria giapponese è arrivata grazie al Yoshito Hojo. Nell’atto conclusivo contro il cinese Xinglong Cha, dominio assoluto del nipponico. Uno Yuko dopo 17″ ha fatto da antipasto. Il waza-ari e un altro Yuko hanno messo in ghiaccio la sfida, conclusa dal waza-ari-awasete-ippon. Sul terzo gradino del podio sono saliti il rappresentante del Bahrain Askerbii Gerbekov e il turco Vedat Albayrak.
Per quanto concerne le categorie femminili, nei -63 kg la Francia ha potuto sorridere grazie al successo di Manon Deketer. La transalpina ha sconfitto nel match finale la mongola Enkhriilen Lkhagvatogoo grazie a uno Yuko, frutto di un sumi-otoshi nel Golden Score. In terza posizione si classificate la nordcoreana Ji Hye Kim e la polacca Angelika Szymanska. Nei -70 kg la migliore è stata la croata Lara Cvjetko.